35 000 Besucher bei der Potsdamer Schlössernacht

Potsdam (dpa/bb) - Mit einem erweiterten Programm zum 20-jährigen Bestehen hat die Potsdamer Schlössernacht insgesamt 35 000 Besucher angezogen. Das Festival mit Musikdarbietungen und Illuminationen im Welterbepark Sanssouci fand unter dem Motto "Extravaganza" in diesem Jahr erstmals an zwei Abenden statt. Der Samstagabend sei erstmals seit sechs Jahren wieder ausverkauft gewesen, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Für die beiden Abende war jeweils ein Kontingent von 20 000 Karten vorgesehen. Wegen der allgemeinen Trockenheit hatten die Veranstalter auf die traditionellen Feuerwerke verzichtet und stattdessen farbenprächtige Lasershows geboten.

Die Veranstalter sahen sich durch die Besucherzahlen in der Neuausrichtung des Festivals bestätigt. "Das Konzept, den Besuchern an verschiedenen, entspannt zu erreichenden Plätzen Programmpunkte wie die Diven von Transe Express, das Teatro Só oder My Travelling Piano zu bieten, ging voll auf", sagte der Geschäftsführer der mediapool Veranstaltungsgesellschaft, Siegfried Paul. "Jeder Besucher konnte nach eigenem Gusto durch den Park wandeln und sich von den Darbietungen überraschen lassen."

Im vergangenen Jahr waren 25 000 Gäste zur Schlössernacht gekommen. Dabei startete das Festival mit einem Auftaktkonzert am Freitag und wurde mit der eigentlichen Schlössernacht am Samstag fortgesetzt.