Musiker aus ganz Deutschland kommen im Mai nach Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) - 14 500 Musiker werden im Mai zum Deutschen Musikfest in Osnabrück erwartet. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Kommen angekündigt. Die Zuhörer erleben vom 30. Mai bis zum 2. Juni in der gesamten Innenstadt rund 300 Orchester aus dem In- und Ausland, vor allem Blas- und Spielleutemusik schallt an vier Tagen durch Osnabrück. 30 Spielstätten drinnen und draußen bieten Platz für etwa 700 Konzerte. In Museen gibt es zum Musikfest Kurzführungen, in den Clubs Partys und auch die Kunstszene plant kreative Angebote. Erwartet werden rund 150 000 Besucher, teilte die Stadt mit.