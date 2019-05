Kaum noch Hotelzimmer vor 6. Deutschen Musikfest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Kurz vor der Eröffnung des 6. Deutschen Musikfests heute in Osnabrück sind in der Stadt kaum noch freie Hotelbetten verfügbar. Es sei schwierig, noch eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, sagte eine Sprecherin der Stadt. "Viele Hotels sind bereits ausgebucht." Die knappe Verfügbarkeit an Schlafmöglichkeiten wirkt sich auch auf die rund 14 500 Musikerinnen und Musiker aus, die aus ganz Deutschland anreisen werden. Sie seien in sieben Schulen untergebracht, in dreien davon schliefen sie auch in den Sporthallen, sagte die Sprecherin.

Das Deutsche Musikfest ist nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände das größte Amateurmusikfestival Deutschlands und wird alle sechs Jahre in einer anderen deutschen Stadt ausgerichtet. Die Stadt Osnabrück erwartet rund 150 000 Menschen, nachdem ungefähr so viele 2013 nach Chemnitz gekommen waren. Osnabrück hatte sich der Stadtsprecherin zufolge als Austragungsort beworben. Schirmherr des viertägigen Festes ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das Fest zum Abschluss besuchen möchte.