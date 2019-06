Deutsches Musikfest in Osnabrück geht zu Ende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa) - Rund 14 500 Blasmusiker aus ganz Deutschland haben sich in den vergangenen Tagen in Osnabrück beim Deutschen Musikfest getroffen - am Sonntag geht das Fest zu Ende. Zum Abschlusskonzert mit 2000 Teilnehmern wird am Nachmittag auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Vorher gibt es einen Festumzug durch die Stadt.

Das Fest wird alle sechs Jahre veranstaltet. Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände ist es das größte Amateurmusikfestival Deutschlands. Zu den Höhepunkten gehörte am Freitagabend ein Konzert nach Sonnenuntergang auf dem Marktplatz, bei dem in einer Musik- und Lasershow in 70 Minuten die Geschichte der Blasmusik erzählt werden sollte.