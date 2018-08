Rheingau Musik Festival zieht positive Bilanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oestrich-Winkel (dpa) - Das Rheingau Musik Festival hat vor seinem Abschlusskonzert an diesem Samstag (1. September) im Kloster Eberbach bei Eltville eine positive Bilanz gezogen. In seiner 31. Saison besuchten 112 500 Zuhörer die 149 Veranstaltungen an 40 Orten, wie die Festivalleitung am Freitag in Oestrich-Winkel mitteilte. "Bei rund 123 500 verfügbaren Karten entspricht das einer Auslastung von 91,09 Prozent. 93 der 145 Konzerte waren vollständig ausverkauft", hieß es weiter. Im Vorjahr hatte es 2500 Besucher mehr gegeben - allerdings auch 153 Veranstaltungen.

Für Intendant Michael Herrmann waren die Konzerte zu Ehren des 100. Geburtstags des US-Komponisten Leonard Bernstein (25. August) laut Mitteilung eine Erinnerung an einen Freund: "Ich war überwältigt, Jamie Bernstein, Lennys älteste Tochter, und seinen Neffen Michael Bernstein wiederzutreffen." Zu den konventionellen Konzerten gesellten sich in diesem RMF-Sommer auch Auftritte von Musikern im Wiesbadener Kurpark und Sitzkissen-Konzerte für Kinder hinzu.

Der Etat betrug 2018 nach Angaben des Festivals acht Millionen Euro - mit einem Sponsorenanteil von 45 Prozent und einer öffentlichen Förderung von lediglich 0,31 Prozent. Damit lag die Eigenfinanzierung wie schon im Vorjahr bei 99,69 Prozent.

Die Digitalisierung schritt auch beim RMF voran: Besucher konnten nun selbst ihre Sitzplätze in den Konzerten auf der RMF-Internetseite aussuchen. Seit diesem Jahr gibt es auch eine RMF-App für Handys. Das Festival ist zudem in mehreren sozialen Medien aktiv.

Das nächste RMF geht vom 22. Juni bis zum 31. August 2019 über die Bühne. Der allgemeine Vorverkauf beginnt Ende Januar 2019. Dann soll auch das Programm der Öffentlichkeit vorgestellt werden.