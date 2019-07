Internationale Bands und Straßenmusik beim "Bardentreffen"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Bei Deutschlands größtem Weltmusik-Festival mit freiem Eintritt wird die Nürnberger Altstadt von Freitag an zur großen Freilichtbühne. Auf acht Bühnen treten beim "Bardentreffen" 90 teils internationale Interpreten auf. Zusätzlich spielen nach Angaben eines Pressesprechers der Stadt bei gelockerten Regeln zahlreiche Straßenmusiker. Das "Bardentreffen" endet am Sonntag.

Das Open-Air-Festival steht dieses Jahr unter dem Motto "World Wild Accordion". 25 Konzerte haben einen Akkordeon-Schwerpunkt, außerdem werden zum Thema zwei Musik-Dokumentarfilme gezeigt. Neben den großen Bühnen für die geladenen Interpreten gibt es eine weitere für ausgewählte Straßenmusiker. Wer dort nicht zum Zug kommt, darf an diesem Wochenende aber ohne Genehmigung an vielen Orten in der Innenstadt spielen.