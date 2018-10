Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürburg/Nürnberg (dpa/lrs) - Für die Zwillingsfestivals "Rock am Ring" am Nürburgring und "Rock im Park" in Nürnberg im kommenden Jahr stehen die ersten Bands fest. Auf der Bühne werden die Metal-Bands Slipknot und Tool spielen, wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte. Für Punk-Fans spielten "Die Ärzte", "Feine Sahne Fischfilet" und die "Dropkick Murphys". Hip-Hop werde unter anderem durch die Kombo "Materia und Caspar" sowie "Alligatoah" vertreten. Die Festivals finden im kommenden Jahr vom 7. bis 9. Juni statt.