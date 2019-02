Musik-Multitalent Previn im Alter von 89 Jahren gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Der deutsch-amerikanische Pianist, Komponist und Dirigent André Previn ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Previns Managerin Linda Petrikova bestätigte der Deutschen Presse-Agentur seinen Tod. Demnach starb der Ausnahmemusiker am Donnerstag nach "kurzer Krankheit" in seinem Zuhause im New Yorker Stadtteil Manhattan. Previn ließ die Grenzen zwischen Jazz, Pop und klassischer Musik verschmelzen und gewann zahlreiche Auszeichnungen.

1929 wurde als Andreas Ludwig Priwin in Berlin geboren, als Kind flüchtete er mit seiner Familie in die USA. Dort machte er als Pianist Karriere. Als erster Jazzmusiker bekam er eine Goldene Schallplatte. Später komponierte er Filmmusik, etwa zu "Gigi" (1958) und "Eins, Zwei, Drei" (1961). Vier Oscars und zehn Grammys bekam er über die Jahrzehnte für sein Schaffen.

Zeitweilig war Previn mit Schauspielerin Mia Farrow und später in fünfter Ehe mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter verheiratet. Er war als Dirigent großer klassischer Orchester bekannt, trat aber auch als Jazz-Pianist mit Sängerin Ella Fitzgerald auf.