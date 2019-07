Kloster Neuzelle: Studierende führen "Die Zauberflöte" auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuzelle (dpa/bb) - Das Kloster Neuzelle (Oder-Spree) erinnert nicht wenige an das dort gebraute gleichnamige Bier: Aber in dem Zisterziensterkloster werden seit über zwei Jahrzehnten auch Musikstücke aufgeführt. Am Donnerstag hat im Rahmen des Musikfestivals "Oper Oder Spree" "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart Premiere.

Inszeniert wurde die Oper von Studenten aus Australien, Zypern, China, Nordamerika, Südkorea und Deutschland. Das Festival leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Integration und internationalen Verständigung, sagte der Leiter Marketing und Kultur der Stiftung Stift Neuzelle, Tilman Schladebach, der Deutschen Press-Agentur.

Weitere Aufführungen finden im Hof der Burg Beeskow (Oder-Spree) statt. Zudem gibt es im Rahmen des Festivals unter anderem eine Kinderinszenierung der Oper, einen festlichen Liederabend und eine Operngala. Nach Angaben der Veranstalter hat das Musikfestival jährlich rund 4000 Besucher.

Das Kloster Neuzelle wurde 1268 von Markgraf Heinrich dem Erlauchten aus Meißen gestiftet. Ab 1300 wurde das Kloster an einem Berghang am Rande der Oderniederung erbaut. Mit seinen beiden Barockkirchen, dem barocken Klostergarten, dem spätgotischen Kreuzgang sowie seinen Kunstschätzen gilt es heute als eine der wenigen vollständig erhaltenen Klosteranlagen Deutschlands und Europas. Seit August 2017 bewohnen nach Angaben des Stifts Neuzelle auch wieder Mönche das Kloster.