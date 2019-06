"Southside" startet mit The Cure und den Foo Fighters

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - The Cure und die Foo Fighters stehen auf der Bühne: Heute startet das "Southside Festival" in Neuhausen ob Eck. Bis Sonntag treten nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio rund 100 nationale und internationale Künstler und Bands auf - darunter auch die Toten Hosen und der Sänger Bosse. Rund 60 000 Musikfans werden auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen erwartet. Einige Gäste reisten auch schon am Donnerstag an, an diesem Tag gibt es bereits ein erstes Programm.

Das "Southside" und das gleichzeitig stattfindende "Hurricane" in Niedersachsen gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe.