Musik abseits vom Mainstream: Moers Festival hat begonnen

Moers (dpa/lnw) - 99 Konzerte, 36 Spielorte, 250 Musiker - das Moers Festival für improvisierte Musik hat am Freitag mit dem Konzert der japanischen Band Ruins alone im Festivaldorf begonnen. Das Programm trägt zum zweiten Mal komplett die Handschrift des künstlerischen Leiters Tim Isfort. Schwerpunkte setzt er mit Beiträgen aus der japanischen, brasilianischen und französischen Musikszene, wie eine Sprecherin mitteilte.

In der Festivalhalle finden bis Montag insgesamt 24 Konzerte statt. Weitere knapp 100 Veranstaltungen, darunter auch Clubabende, Ausstellungen und Publikumsgespräche wird es im Festivaldorf, der Innenstadt und im Schlosspark geben. Zu Beginn des Festivals wollte NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Abend unter anderem mit Tim Isfort an einer Diskussion über die Bedeutung des Festivals "als Grenzen sprengende künstlerische Kraft" teilnehmen.

Zu den musikalischen Highlights zählt die Uraufführung eines musikalischen Experiments der WDR Big Band und der Musikfabrik NRW. Das Ergebnis einer Symbiose aus Jazz und neuer Musik wird Sonntagnacht in einer Uraufführung in der Festivalhalle zu hören sein.

Einen ungewöhnlichen Musikgenuss verspricht der Veranstalter jeweils um Mitternacht im Schwimmbad: Während sich das Publikum mit Schaumstoffstangen aufs Wasser legt, beschallen Musiker die Halle.

Das seit 1972 bestehende Festival in Moers umfasst ein breites musikalisches Spektrum von Improvisation über New Jazz, Avantgarde, Minimal Music bis hin zu Elektro. Kurz vor Bekanntgabe des aktuellen Programms hatte das NRW-Kulturministerium die Fördersumme um 50 000 auf 200 000 Euro erhöht. Zuvor hatte schon der Bund die Förderung um 100 000 Euro auf 250 000 Euro bis zum Jahr 2023 aufgestockt.