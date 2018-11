Pur beginnt Deutschlandtour in Mannheim: emotionale Songs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Mit vielen emotionalen Songs aus ihrem neuen Album hat die Band Pur am Freitag ihre Deutschland-Tour gestartet - in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim. Die neue Platte heißt "Zwischen den Welten". Der Titel beschreibt den Gegensatz, den Sänger Hartmut Engler zwischen seinem beschaulichen Leben in Schwaben und den Auftritten vor Zehntausenden von Menschen empfindet. In einige Songs - darunter "Affen im Kopf" - fließt seine Hinwendung zum Buddhismus ein. Das Lied "Freund und Bruder" ist dem schwer erkrankten Keyboarder der Band, Ingo Reidl, gewidmet.

Bis Mitte Dezember folgen weitere Konzerte. Zum Abschluss ihrer Hallen-Tour gastiert die Band am 15. Dezember in der Berliner Mercedes-Benz Arena.