Französische Tage in Magdeburg beginnen

Magdeburg (dpa/sa) - Freunde der französischen Sprache und Kultur kommen in den nächsten Tagen in Magdeburg wieder auf ihre Kosten. Die Französischen Tage "Franko.Folie!" bieten bis zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli Ausstellungen, Kino- und Theatervorführungen, Konzerte und weitere Veranstaltungen. Organisatoren sind das Institut français und der Moritzhof e.V.. Zum Auftakt wird am Donnerstag die Ausstellung der Fotografin Pia Parolin "Zwischen Himmel und Meer - Promenaden in Nizza" eröffnet. In das Festivalprogramm eingebettet ist die Fete de la Musique an diesem Freitag, bei der in mehreren Städten im Land der Sommer mit Straßenmusik begrüßt wird.