Vorverkauf des Schleswig-Holstein Festivals startet

Lübeck (dpa/lno) - Der Karten-Vorverkauf für das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) wird am Freitag um eine Telefonhotline und auf die örtlichen Vorverkaufsstellen erweitert. Gleichzeitig werde auf der Internetseite www.shmf.de auch die platzgenaue Buchung im Saalplan freigeschaltet, teilte das Festival am Donnerstag mit. Der schriftliche Vorverkauf läuft bereits seit dem 22. Februar, so dass nach Angaben einer Sprecherin schon 100 000 Tickets verkauft sind. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Komponist Johann Sebastian Bach, das Künstlerporträt ist der niederländischen Geigerin Janine Jansen gewidmet. Das Festival wird am 6. Juli eröffnet. Bis zum 1. September stehen 221 Konzerte, fünf "Musikfeste auf dem Lande", ein Kindermusikfest und zwei Kinderkulturfeste auf dem Programm.