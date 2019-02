Schleswig-Holstein Musik Festival stellt Programm 2019 vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Heute wird in Lübeck das Programm des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) vorgestellt. Bei der Pressekonferenz will Festivalintendant Christian Kuhnt bekannt geben, wer in diesem Jahr Porträtkünstler des Festivals wird. Bereits im August 2018 hatte das Festival bekannt gegeben, dass die Komponisten-Retrospektive in diesem Jahr Johann Sebastian Bach (1685-1750) gewidmet sein wird.

Neben Klassik werden nach Angaben des SHMF auch Pop, Rock, Klassik, Klezmer und Jazz zu hören sein. Insgesamt sind mehr als 200 Konzerte geplant. Im Jahr 2018 kamen rund 173 000 Besucher zu den 202 Konzerten und fünf Musikfesten auf dem Lande. Das SHMF 2019 findet vom 6. Juli bis zum 1. September statt.