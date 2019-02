Sängerin D'Angelo erhält Leonard Bernstein Award 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Die kanadisch-italienische Opernsängerin Emily D'Angelo ist die diesjährige Preisträgerin des Leonard Bernstein Awards. Dies teilte das Schleswig-Holstein Musik Festival am Freitag mit. "Emily D'Angelo begeistert mit ihrem Können und zieht die Menschen mit ihrer Stimme sofort in ihren Bann", sagte zur Begründung der Präsident des Sparkassen-und Giroverbandes für Schleswig-Holstein, Jurymitglied Reinhard Boll. Die Sparkassen-Finanzgruppe stiftet den mit 10 000 Euro dotierten Preis. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Lang Lang, Martin Grubinger und Krzysztof Urbański.

Erstmals geht der Preis an ein Gesangstalent. "Emily D'Angelo verfügt über eine markante, schlank geführte Mezzosopranstimme, die sie in allen Lagen klangschön, beweglich und technisch perfekt präsentiert", sagte Festivalintendant Christian Kuhnt. Der Leonard Bernstein Award 2019 wird beim Preisträgerkonzert am 16. August in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck verliehen. Emily D'Angelo singt dann Arien von Rossini und Mozart.