Neuer Leiter des MDR-Rundfunkchors widmet sich Bruckner

Leipzig (dpa) - In der kommenden Konzertsaison 2019/220 übernimmt Philipp Ahmann die künstlerische Leitung des MDR-Rundfunkchors. "Ich denke, dass es eine große Vertrauensbasis gibt zwischen mir und dem Chor", sagte der 44-Jährige bei der Programmvorstellung am Mittwoch in Leipzig. Ahmann folgt auf Risto Joost, dessen Amtszeit im Sommer dieses Jahres nach vier Jahren endet. Unter anderem geistliche Stücke von Bruckner will der neue Leiter mit dem Chor aufführen.

Das MDR-Sinfonieorchster wird auch in der kommenden Saison wieder von prominenten Gastdirigenten geleitet. Jan Willem de Vriend dirigiert bei insgesamt drei Konzerten im Kursaal in Bad Lauchstädt (Saalekreis) Werke von Ludwig van Beethoven, der im kommenden Jahr 250 Jahre alt geworden wäre. Stefan Asbury, der als Spezialist für die klassische Moderne gilt, will bei drei Konzerten Werke von Korngold, Mahler und Schreker auf die Bühne bringen. Der Verkauf von Einzeltickets für die Konzertsaison beginnt am 1. Juni.