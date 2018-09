Erfolgreicher MDR-Musiksommer: 16 000 Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Nach neun Wochen und 48 Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat der MDR ein positives Fazit seines Musiksommers gezogen. Bei der 27. Auflage kamen 16 000 Besucher, mehr als im Vorjahr, wie der MDR am Montag in Leipzig mitteilte. Zu den musikalischen Höhepunkten gehörte das Konzert der Blechblas-Komiker von Mnozil Brass in Bad Elster. Mit gut 800 Besuchern war dieser Auftritt, gemeinsam mit dem Eröffnungskonzert im Magdeburger Dom und dem Abschlusskonzert in Suhl, die größte Veranstaltung des Festivals.

Ausgesprochenes Glück hatten die Veranstalter mit dem Wetter, so konnten alle Open-Air-Konzerte wie geplant stattfinden. "Die Hitze hat kaum einen Konzertbesucher abgehalten, im Gegenteil, so kam oft erst die richtige Musiksommer-Atmosphäre auf", erläuterte MDR-Musiksommer-Manager Oliver Jueterbock. Bei den Veranstaltungen in den Kirchen waren die Gäste über die etwas kühlere Luft dankbar. Lediglich beim Gondelfahrtkonzert im Wörlitzer Landschaftspark musste ein Teil wegen des Niedrigwassers in den Kanälen umdisponiert werden.