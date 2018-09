Zwickauer Ausnahmegeiger: Vom Wunderkind zum Künstler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Bereits mit acht Jahren richteten sich in seiner Heimatstadt Zwickau alle Blick auf ihn, mit zwölf feierte ihn die Carnegie Hall in New York: Der hochbegabte Geiger Elin Kolev galt lange als Wunderkind, inzwischen ist der 21-Jährige ein gestandener Künstler. "Meine Musik ist, was mich ausmacht und wer ich bin", sagte Elin Kolev der Nachrichtenagentur dpa. Als Jungstudent der Hochschule für Musik Karlsruhe hat er inzwischen seinen Bachelor-Abschluss in der Tasche. Aktuell nimmt er seinen Master in Angriff, während er gleichzeitig an seiner Solistenkarriere arbeitet.

Am Ende der Fahnenstange ist das Zwickauer Ausnahmetalent, das seit seinem fünften Lebensjahr Violine spielt, noch lange nicht angekommen. "Allein Vivaldi hat mehr als 200 Konzerte für Violine geschrieben. Es gibt mehr Musik, als man in einem Leben schaffen kann." Außerdem stünde mit der Oper von Sydney oder der Hamburger Elbphilharmonie auch noch die eine oder andere Bühne auf dem Wunschzettel.