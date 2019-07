Musikspektakel "Das Fest" mit Lokalmatador Max Giesinger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mit Max Giesinger lässt sich beim Open-Air-Spektakel "Das Fest" (19. bis 21. Juli) in Karlsruhe ein inzwischen zum Star gereifter Junge aus der Nachbarschaft sehen. Der Wahl-Hamburger aus Waldbronn ist einer der Topacts am Samstag (20. Juli) am Hügel der Günther-Klotz-Anlage. Im Anschluss stehen die Rapper von Fettes Brot auf der Hauptbühne. Auch im Programm: Gentleman, Kettcar und PxP Allstars. Bereits seit Freitag läuft das Vorfest mit zahlreichen Vorstellungen.

Zum alljährlichen Open-Air in Karlsruhe am letzten Wochenende vor Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg kommen stets bis zu 250 000 Besucher. Neben den kostenpflichtigen Auftritten auf der Hauptbühne bietet das Gelände auch eine Feldbühne mit Gruppen wie Maika oder Destiny Unknown und eine Kulturbühne, auf der es Trommel-Events, Zauberei, Tanz oder Slam Poesie gibt. Ein traditionsreicher Bestandteil des "Fests" ist der Klassik-Vormittag am Sonntag. Die Badische Staatskapelle spielt zum Picknick unter anderem Beethovens "Pastorale".