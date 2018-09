Ruhrgebiet-Kollektiv eröffnet Jazzmeile Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Mit Einflüssen aus Punk, Krautrock und Trance legt die Jazzmeile Thüringen am Samstag in Ilmenau los: Beim offiziellen Eröffnungskonzert des Musikfestivals mit Konzerten in ganz Thüringen spielt die 30-köpfige Big Band The Dorf aus dem Ruhrgebiet im Audimax der Technischen Universität.

Neben dem Länderschwerpunkt Schweiz trägt das Festival auch schon dem 100-jährigen Bestehen der Weimarer Kunst- und Designschule Bauhaus im kommenden Jahr Rechnung und holt Musiker aus der israelischen Bauhaus-Stadt Tel Aviv nach Thüringen.

Bis zum 8. Dezember stehen etwa 150 Auftritte auf dem Programm der 25. Ausgabe der Jazzmeile. Mehr als 25 verschiedene Einzelveranstalter laden dazu in verschiedene Städte ein. Auch ein Workshop gemeinsam mit der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar wird wieder angeboten.

"Es ist erstaunlich, dass wir das schon 25 Jahre lang so machen können", sagte Festivalkoordinator Thomas Eckardt. "Ohne das viele ehrenamtliche Engagement und die Spenden- und Fördergelder aus unterschiedlichsten Ecken wäre es nicht zu schaffen, ein Bundesland zwei Monate lang zu einer Spielstätte werden zu lassen."