Hitzacker (dpa/lni) - Bei den Sommerlichen Musiktagen in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) treten die Künstler in diesem Jahr unter dem Motto "...grenzenlos..." an. Dabei wird es vom 27. Juli bis zum 4. August rund 30 Jahre nach dem Fall der Mauer nicht nur um musikalische Grenzen gehen, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. So werden sich die Sopranistin Annette Dasch und der Bariton Roman Trekel auf dem bundesweit ältesten Kammermusikfestival auch um die Liederwelt der DDR kümmern.

"Im Mittelpunkt des Festivals stehen Künstlerinnen und Künstler, die durch ihre Taten Grenzen überwinden und Räume schaffen, in denen Aufbruch zu neuen Ufern möglich ist", sagte die Sprecherin. Dazu gehörten etwa der Geiger Gidon Kremer, Sopranistin Sarah Maria Sun und der Cellist Steven Isserlis. Niklas Liepe and Friends stellen in ihrem New Paganini Project den legendären Violinisten in ein völlig neues Licht.

Die 74. Musiktage beginnen mit dem Opus 10 des Komponisten Arnold Schönberg, es steht für den Übergang von der tonalen Musik des 19. Jahrhunderts zur atonalen der Moderne. Zum Abschluss des Festivals will das Ensemble Reflektor mit der Band Syriab den Blick in Richtung Syrien lenken. Intendant der Musiktage ist seit 2016 der Geiger Oliver Wille, Mitbegründer des Kuss Quartetts.