Hannover (dpa/lni) - Bereits zum fünften Mal hat sich der Maschpark in Hannover in eine Opernarena verwandelt. Rund 17 000 Menschen verfolgten nach Angaben des NDR am Samstagabend die Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts "Don Giovanni" vor dem Neuen Rathaus. Bereits zur Generalprobe waren rund 25 000 Menschen gekommen, die die Aufführung auf zwei Videowänden verfolgten oder sich einen "Hörplatz" im Park gesucht hatten. Die 2000 regulären Sitzplatz-Karten waren laut NDR seit Monaten ausverkauft.

Erstmals stand Andrew Manze, Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, bei der Veranstaltung vor dem Rathaus am Dirigentenpult. Der Bariton Ludovic Tézier sang die Titelrolle. Das NDR Fernsehen übertrug die gesamte Oper zeitversetzt am späten Samstagabend. Im Hörfunk wollte NDR Kultur das NDR Klassik Open Air am Sonntag um 11 Uhr senden.