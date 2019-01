Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Für Krimi- und Klassikfans spielt die NDR Radiophilharmonie an vier Abenden hintereinander live den Soundtrack zum "Tatort: Im Schmerz geboren". In dem 2014 erstmals ausgestrahlten Fall mit Ulrich Tukur als Kommissar Murot in Wiesbaden sei die opulente Filmmusik spektakulär, teilte das Orchester in Hannover mit. In dem Fernseh-Film sind unter anderem symphonische Werke von Beethoven und Brahms, aber auch Stücke von Händel und Chopin verarbeitet. Eine Rolle spielt zudem die Filmmusik zu "Jules et Jim" des französischen Komponisten Georges Delerue.

Die Konzerte von Donnerstag bis Sonntag (31.1.-3.2.) seien bis auf wenige Restkarten bereits ausverkauft, hieß es. Am Dirigentenpult steht Filmmusik-Experte Frank Strobel. Unter seiner Leitung hatte das hr-Sinfonieorchester bereits die Musik zu diesem "Tatort" eingespielt. Nun wird der Film laut NDR erstmals live von einem Orchester begleitet.

Die NDR Radiophilharmonie spielt schon lange Filmkonzerte und gastierte damit auch auf Festivals. Große Erfolge in der Vergangenheit waren beispielsweise Live-Konzerte zum Science-Fiction-Film "Matrix" oder zur Literaturverfilmung "Das Parfum".