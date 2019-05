Deutschland-Tour der Backstreet Boys gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Erneut heißt es "Backstreet's Back": Die Backstreet Boys touren nach Jahren wieder durch Deutschland. Zum Auftakt spielte die Ende der 1990er Jahre berühmt gewordene Band am Dienstag in Hannover. Weitere Stationen der fünf Amerikaner sind Mannheim, München, Berlin und Köln. Einst brachten sie Teenies zum Kreischen, inzwischen sind die Jungs Familienväter. Für ihr im Januar veröffentlichtes Album "DNA" haben die Bandmitglieder ihr Erbgut analysieren lassen. Nach Veranstalterangaben handelt es sich um die größte Arenatour der Backstreet Boys seit 18 Jahren.

Die Band landete zahlreiche internationale Hits wie "Quit Playin' Games With My Heart" und "I Want It That Way". Nach Angaben ihrer Plattenfirma ist die Gruppe mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit.