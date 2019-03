Zweites Martha Argerich Festival: Elf Konzerte geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr wird es auch 2019 ein Martha Argerich Festival in Hamburg geben. Vom 20. bis zum 30. Juni finden insgesamt elf Konzerte mit der Starpianistin Martha Argerich statt, wie die Symphoniker Hamburg am Freitag mitteilten. Zu ihren Gästen zählen unter anderen Khatia Buniatishvili, Maria João Pires, Renaud Capuçon und Mischa Maisky. Sie treten im Großen und Kleinen Saal der Laeiszhalle, der Elbphilharmonie und in den Deichtorhallen auf. Mit dem Festival möchte Martha Argerich die Tradition des von ihr weltberühmt gemachten Musikfestivals "Progetto Martha Argerich" in Lugano aufnehmen.