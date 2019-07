Willi Herren beim 23. Schlagermove in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Es ist wieder soweit: Biene Maja, die Schöne Maid und Michaela laden zum knallbunten Karneval des Nordens auf Hamburgs Straßen ein. Heute tobt und wogt ab 15.00 Uhr zwischen Heiligengeistfeld und Landungsbrücken, St. Pauli Fischmarkt und Reeperbahn zum 23. Mal die Kultveranstaltung Schlagermove.

Knapp 50 geschmückte Trucks mit aufgebauten Musikanlagen, von denen deutsche Mega-Hits der 60er und 80er Jahre erschallen, werden nach Veranstalterangaben wohl wieder Hunderttausende schrill kostümierter Fans aller Altersstufen anlocken. Alle Trucks starten im Gedenken an den am 2. Juli gestorbenen Schlagerstar Costa Cordalis mit einem Song des Künstlers.

Live sollen diesmal Stars wie Rosanna Rocci, Willi Herren, Peter Sebastian und Olaf Henning auftreten. Bereits am Freitagabend steigt ab 19.00 Uhr in mehreren Festzelten auf dem Heiligengeistfeld bei freiem Eintritt eine Warm-Up-Party mit Talentschuppen. Am Sonnabend klingt der Schlagermove dort mit einer kostenpflichtigen Riesenfete aus.