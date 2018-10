U2 begeistert Fans in Hamburg mit Klassikern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einer spektakulären Show hat die irische Rockband U2 am Mittwochabend ihre Fans in der ausverkauften Hamburger Barclaycard-Arena begeistert. Mehr als zwei Stunden lang spielten die vier Musiker neben aktuellen Songs wie "Lights of Home" auch zahlreiche Klassiker, darunter "Beautiful Day", "One" und "Vertigo". Bühnen an unterschiedlichen Plätzen ermöglichten es der Band, mehrfach die Position zu wechseln - so hatten viele Zuschauer die Chance, mal ganz nah dran zu sein.

Sänger Bono (58) zog die Fans mit seiner Musik in den Bann. Zwischen rockigen Tönen und gefühlvollen Balladen gab er auch immer wieder Einblick in die Bandgeschichte. Und rief dem jubelnden Publikum zu: "Schönes Hamburg." Für Begeisterung sorgte aber auch die riesige LED-Leinwand mit ihren ausgefeilten Lichteffekten und Videoausschnitten, in denen es immer wieder auch um politische Themen ging. Am Donnerstag wird es im Rahmen der Tour "eXPERIENCE + iNNOCENCE" ein Zusatzkonzert in Hamburg geben.

In diesem Jahr feiert die Band ihren 40. Namenstag. 1976 kamen die vier Musiker unter dem Namen "Feedback" zusammen. Zwei Jahre später tauften sie sich dann um.