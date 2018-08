Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Kunst und Musik mit Industrieflair: Bereits zum zwölften Mal hat am Freitag das Festival "MS Dockville" Tausende Besucher auf die Elbinsel in Hamburg-Wilhelmsburg gelockt. Bei sommerlichen 20 Grad und strahlendem Sonnenschein feierten sie zum Wochenendauftakt zu melancholischen Indie-Klängen von Cigarettes After Sex, orientalischen Elektro-Beats von Dengue Dengue Dengue oder Straßenrap von Nachwuchsstar Nimo.

Insgesamt 140 Künstler hatten sich angekündigt, um mit Konzerten und Projektinstallationen der sonst so grau anmutenden Industriekulisse an der Elbe einen kreativen Anstrich zu verpassen. Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit bis zu 60 000 Besuchern, die sich auf "ein Kaleidoskop der Ideen und Klänge, ein Schmelztiegel voller Indie-Rock und Elektro, HipHop und Experimental, Newcomer und Headliner" einstellen sollten.

An diesem Samstag erwartet die Ticketbesitzer neben den zahlreichen Indie-Empfehlungen auf einer der zwölf Bühnen mit der britischen Band Alt-J ein weiterer Headliner. Die Alternative-Folk-Gruppe zählt spätestens seit ihrem Debüt 2012 zu den festen Größe im Indie-Genre. Am Sonntagabend läutet Entertainer Olli Schulz mit seinem Dockville-Debüt das Ende des Festivals ein. Der gebürtige Hamburger gilt dank seines Improvisationstalents, seiner tiefgründigen Eigenkompositionen und humorvollen Anekdoten längst als Unterhaltungsgarant.