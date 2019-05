Solange Knowles gibt einziges Deutschland-Konzert in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die amerikanische Sängerin Solange Knowles (32) gibt am 17. September ihr einziges Deutschland-Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Das kündigte die jüngere Schwester von Beyoncé auf Twitter an. Zunächst hatte sie Erfolge als Backgroundtänzerin und Schauspielerin gefeiert und Songs für Destiny's Child, Kelly Rowland und ihre Schwester Beyoncé geschrieben, bevor sie 2002 ihr Debütalbum "Solo Star" veröffentlichte. Mit ihrem dritten Studioalbum "A Seat At The Table" (2016) gewann Solange Knowles einen Grammy-Award für die Single-Auskopplung "Cranes In The Sky" in der Kategorie "Best R&B Performance". Zuletzt hatte sie im März ihr Album "When I Get Home" veröffentlicht.