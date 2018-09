Reeperbahn Festival in Hamburg eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg ist am Mittwoch das 13. Reeperbahn Festival eröffnet worden. 37 000 Musikfans werden bis zum Samstag erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Frankreich. "Das Land eignet sich bestens, da Frankreichs Musikkultur so viele verschiedene Genres hervorbringt", sagte Alexander Schulz, Managing Director des Festivals. 55 französische Musiker treten auf. Insgesamt sind 500 Bands und Künstler in 90 Clubs und Bars auf St. Pauli zu Gast. Neben 37 000 Musikfans werden 5000 Fachbesucher aus 57 Ländern erwartet.