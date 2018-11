Neue Werkstätten und Fundi der Staatsoper eingeweiht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Festakt hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch in Hamburg die neuen Werkstätten und Fundi der Hamburgischen Staatsoper eingeweiht. "Wir schaffen für die Oper optimale Produktionsbedingungen und initiieren damit die weitere gewerbliche, industrielle und kulturelle Entwicklung auf dem Gelände des Huckepackbahnhofs", sagte Tschentscher. Bislang befanden sich Kostüm- und Maskenfundi in Eidelstedt, die Dekorationswerkstätten und der Kulissenfundus in Barmbek. Die städtische Sprinkenhof GmbH hat den Neubau für 68,4 Millionen Euro realisiert, auf dem frei werdenden Areal in Barmbek sollen 675 Wohnungen entstehen.

Das neue Areal hat eine Mietfläche von rund 19 700 Quadratmetern. Darauf ist ein vierstöckiges Gebäude für den Kostüm- und Maskenfundus entstanden, in dem auf knapp 5000 Quadratmetern rund 100 000 Kostüme sowie diverse Accessoires wie Masken, Perücken, Rüstungen oder Schuhe lagern. Ein zweiter Gebäudekomplex beherbergt den Kulissenfundus und die Dekorationswerkstätten. Hier entstehen auf 11 500 Quadratmetern in Schlosserei, Tischlerei, Theatermalerei oder der Theaterplastikerwerkstatt die Bühnenbilder für Opern und Ballette. Im Kulissenfundus können Bühnenbilder für rund 40 Opern- und 40 Ballettproduktionen gelagert werden.