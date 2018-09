Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Musical "Flashdance" nach dem 80er-Jahre-Kultfilm feiert heute Deutschland-Premiere im Hamburger Mehr!-Theater. Danach geht das Musical über die 18-jährige Alex, die von einer Karriere als Tänzerin träumt, auf Tournee durch weitere Städte, darunter Düsseldorf, Bremen und Berlin. Das Musical feierte 2008 Weltpremiere in England und war danach in Schweden zu sehen. Der Soundtrack zum Film mit Jennifer Beals in der Hauptrolle und Hits wie "What a Feeling", "Gloria" und "Maniac" verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal. Sängerin Gitte Haenning übernimmt die Rolle von Tanzlehrerin Hannah, die Alex hilft und unterstützt.