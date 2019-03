Konzert von RAF Camora und Bonez MC: Autos sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend anlässlich des Auftrittes der Gangster-Rapper Bonez MC (187 Strassenbande) und RAF Camora in der Barclaycard Arena Drogenbesitzer und Autotuner ins Visier genommen. Die Beamten überprüften vor dem Konzert zahlreiche Besucher auf dem Weg zur Arena, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden zehn getunte Autos stillgelegt, vier wurden sichergestellt. Zudem kontrollierten Beamte der Verkehrsdirektion zahlreiche Autofahrer auf Drogenmissbrauch und Drogenbesitz.

Skandalrapper Bonez MC (187 Strassenbande) ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, die Polizeikontrolle in Hamburg bei Instagram spöttisch zu kommentieren. "Vielen Dank an die Hamburger Polizei. Auf euch ist Verlass. Aber kommt das nächste Mal mit richtigen Hunden an", sagt er mit Blick auf die Drogenspürhunde der Polizei, die er als "Schwuchtelhunde" bezeichnete. Zu sehen ist auch, wie eine Polizeibeamtin versucht, den Rapper am Filmen zu hindern.

Schon in der vergangenen Woche hatte es bei einem Konzert der beiden Rapper in der Münchner Olympiahalle einen koordiniertem Polizeieinsatz gegeben. Knapp 110 Polizisten waren im Einsatz, um den Tourbus der Musiker sowie den Backstagebereich zu durchsuchen. Dabei wurden laut BILD-Informationen wenige Gramm Kokain und Marihuana sichergestellt. Insgesamt seien in München über 90 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt worden.