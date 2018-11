Komponist Ulrich Leyendecker mit 72 Jahren gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Wuppertal (dpa/lnw) - Der in Wuppertal geborene Komponist Ulrich Leyendecker ist tot. Der Musiker starb am Donnerstag im Alter von 72 Jahren an Herzversagen, teilten die Sikorski Musikverlage am Freitag in Hamburg mit. "Ulrich Leyendeckers Musik ist außergewöhnlich vielseitig und bei Interpreten jeder Instrumentalgattung und Provenienz beliebt", teilte der Verlag mit, dem der Komponist seit mehr als 40 Jahren verbunden war. Nur wenige andere Komponisten seiner Generation hätten so stringent und konsequent einen Stil ausgestaltet.

Geboren wurde Leyendecker 1946 in Wuppertal. Bis 1970 studierte er Komposition an der Musikhochschule Köln. Von 1981 bis 1994 war er Professor für Komposition und Theorie an der Musikhochschule Hamburg, von 1994 bis 2005 an der Musikhochschule Mannheim. Seit 2005 arbeitete Leyendecker als freischaffender Komponist. 1987 verlieh ihm die Stadt Wuppertal den Von-der-Heydt-Preis.