John Neumeier und Georges Delnon präsentieren ihre Pläne

Hamburg (dpa/lno) - Kurz vor seinem 80. Geburtstag präsentiert Hamburgs Ballettintendant John Neumeier heute seine Pläne für die kommende Saison 2019/2020. Erst vor zwei Wochen hatte seine Sicht auf Glucks Oper "Orphée et Eurydice" Premiere gefeiert. Opern-Intendant Georges Delnon und Generalmusikdirektor Kent Nagano stellen ihre Pläne für die Staatsoper Hamburg vor. Hier stehen mit "Nabucco" in der Inszenierung des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow, der zur Zeit in Moskau unter Hausarrest steht, und der neuen Oper des britischen Komponisten George Benjamin noch zwei Höhepunkte auf dem aktuellen Opernspielplan.