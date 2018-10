Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Hildesheim (dpa/lni) - Das Musical "Erwin Kannes - Trost der Frauen (Letterland)" am Theater für Niedersachsen in Hildesheim ist beim Deutschen Musical Theater Preis drei Mal ausgezeichnet worden. Die Produktion gewann in den Kategorien "Bestes Revival", "Beste Regie" und "Beste Darstellerin in einer Nebenrolle". Insgesamt vergab die Deutsche Musical Akademie am Montagabend in Hamburg 14 Preise für herausragende Leistungen im deutschsprachigen Musical. "Erwin Kannes" war insgesamt in sechs Bereichen nominiert worden. In Hildesheim lief die Komödie in der Spielzeit 2017/18.

Das Musical "Fack Ju Göhte" gewann den Hauptpreis "Bestes Musical". Die Auszeichnung wird seit 2014 jährlich von der Deutschen Musical Akademie an solche Musicals verliehen, die in Deutschland entwickelt und innerhalb der vergangenen zwölf Monate uraufgeführt wurden.