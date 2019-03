Hamburger Influencerin Shirin David stürmt erneut die Charts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Baden-Baden/Hamburg (dpa) - Die Influencerin Shirin David (23) hat sich mit ihrem Rap-Titel "Gib Ihm" sofort an die Spitze der Single-Charts gesetzt. Es ist der dritte und größte Erfolg der Hamburgerin seit 2015. Bereits die ersten Singles "Du liebst mich nicht" und "Orbit" waren in die Top Ten der Offiziellen Deutschen Single-Charts gekommen, ermittelt von GfK Entertainment.

Die Progressive-Metal-Band Dream Theater ("Distance Over Time") führt derweil die Album-Charts an. Udo Lindenberg ("MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik") verbessert sich von acht auf zwei. Zu den weiteren Neuzugängen gehören die Metalgruppe Overkill ("The Wings Of War", fünf), Musiker Joachim Witt ("Refugium", sieben) sowie Rapper B-Tight ("Aggroswing", acht), wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.