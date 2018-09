Hamburger Goldkehlchen wollen endlich in die Elphi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Männerchor Hamburger Goldkehlchen hat für einen Auftritt in der Elbphilharmonie demonstriert. Die Spaß-Demonstration vor dem Konzerthaus war bei der Stadt Hamburg ordnungsgemäß angemeldet worden. Am Montagabend gab der aus rund 80 Sängern bestehende Chor vor Fans auf dem Platz vor der Elphi ein Ständchen. "Wir wollen hier rein", stand auf den Schildern der Sänger, die ihre Demo eher mit einem Augenzwinkern sahen. Bisher gab es keine Bereitschaft der Konzerthaus-Macher, die schrägen Goldkehlchen im großen Saal der Elbphilharmonie auftreten zu lassen. Der Chor aus lauter jungen Männern, die alle nicht singen können, war im Sommer durch Auftritte in der ARD-Show "WM Kwartira" im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft bundesweit bekannt geworden.