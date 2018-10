Gunter Gabriels Tochter zeigt Fans das Hausboot ihres Vaters

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Jahrelang lebte Country-Sänger Gunter Gabriel ("Hey Boss, ich brauch mehr Geld", 1942-2017) auf einem Hausboot in Hamburg - ein Jahr nach seinem plötzlichen Tod will seine Tochter das Schiff nun verkaufen. Heute können Fans und potenzielle Käufer das Boot im Binnenhafen in Hamburg-Harburg besichtigen. Wie viele Menschen kommen werden, weiß Gabriels Tochter Yvonne Koch nicht. Es könnten 10, 100 oder auch 500 werden, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

"Gunter würde sich freuen, wenn das Boot in gute Hände kommt und sich jemand damit einen Traum erfüllt." Das Schiff ist mehr als 100 Quadratmeter groß, hat fünf Zimmer und einen Whirlpool mit Farbtherapieanlage. Diesen bekam Gabriel nach einem Auftritt bei einem Bad-Spezialisten anstelle einer Gage.

Sein ganzer Stolz war die original Tour-Küche von Luciano Pavarotti, die zu seiner Wohnküche wurde. Rund 30 000 Euro soll das Hausboot kosten. Yvonne Koch hat nach eigenen Angaben 450 000 Euro Schulden von ihrem Vater übernommen.