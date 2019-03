Grünes Licht für Schlagermove auf St. Pauli 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach Beschwerden von Bewohnern über die Belastung St. Paulis durch den Schlagermove hat die Bezirksversammlung in Hamburg-Mitte die Auflagen verschärft aber grünes Licht für die Großveranstaltung gegeben. Die verschärfen Auflagen betreffen beispielsweise Sperrungen von Parks, die Zahl der Ordner, Kontrollen von Wildpinklern oder die Beseitigung von Müll, wie der der SPD-Fraktionsvorsitzende Tobias Piekatz am Mittwoch zu der Entscheidung vom Dienstagabend sagte. Am 13. Juli werde der Umzug, an dem in vergangenen Jahren bis zu 500 000 Schlager-Fans teilnahmen, wieder vom Heiligengeistfeld starten und enden können.

Die Diskussion, ob der Schlagermove ab 2020 eventuell in einen anderen Stadtteil verlagert wird, ist damit aber noch nicht vom Tisch: "Wir müssen jedes Jahr einen Kompromiss finden", betonte Piekatz. Der grüne Koalitionspartner pocht darauf, dass weiterhin mögliche Alternativrouten ab 2020 gesucht und geprüft werden - auch wenn es schwer sei, einen anderen, geeigneten Ort zu finden. Die nun erteilte Zustimmung für dieses Jahr sei auch eine "Bewährungsprobe" für den Veranstalter, sagte Grünen-Fraktionschef Michael Osterburg.

Neben einem reinen Rundkurs um das Heiligengeistfeld, einer Umrundung der Binnenalster oder des Michels nebst Portugiesenviertel hatte der Cityausschuss der Bezirksversammlung im Januar auch über eine Verlagerung zum Großmarktgelände diskutiert. In allen vier Fällen kam der Veranstalter Hossa-Hossa zu dem Schluss, dass die Routen schon aus organisatorischen und Sicherheitsgründen ungeeignet seien. Dabei wurde die Einschätzung von Experten von Polizei und Feuerwehr größtenteils geteilt.