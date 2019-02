Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die Premiere von Christoph Willibald Glucks "Orphée et Eurydice" an der Hamburgischen Staatsoper ist beim Publikum auf ein freundliches Echo gestoßen. Der szenische Teil der Neuproduktion lag fast vollständig in den Händen von John Neumeier, dem Direktor des Hamburg Balletts. Er choreografierte nicht nur seine Compagnie, sondern führte auch Regie und zeichnete für Bühnenbild, Kostüme und Licht verantwortlich.

Den "Orphée" einem Ballettchoreografen anzuvertrauen, liegt gerade bei der Pariser Fassung nahe. Der Komponist hatte bei der Umarbeitung nämlich ausgedehnte Balletteinlagen hinzugefügt. Neumeier hat die Handlung zudem in die Ballettwelt verlegt; Eurydice ist bei ihm die Primaballerina und Orphée der Choreograf. Den Titelfiguren, gesungen von Dmitry Korchak (Tenor) und Andriana Chuchman (Sopran), stellt er Doubles in Gestalt der Tänzer Edvin Revazov und Anna Laudere zur Seite.

Korchak meisterte die hochliegende Tenorpartie des Orphée mit lyrischem Schmelz, aber nicht ganz anstrengungsfrei. Chuchman singt die Eurydice mit warmem, vollem Sopran. Marie-Sophie Pollak leiht dem Amour ihr glockenhelle Timbre. Das passt stilistisch gut zu der schlanken, historisch informierten Spielweise, die Alessandro de Marchi mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg erarbeitet hat.