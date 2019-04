Ein König und seine privaten Vorlieben in der Hamburger Oper

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - George Benjamins Oper "Lessons in Love and Violence" erlebt heute an der Staatsoper Hamburg ihre deutsche Erstaufführung. Katie Mitchell inszeniert das von physischer wie seelischer Gewalt geprägte Drama um einen König, der sich statt für die Regierungsgeschäfte in erster Linie für seinen Geliebten interessiert.

"Lessons in Love and Violence" wurde im vergangenen Mai am Londoner Royal Opera House uraufgeführt. Benjamin hat im Auftrag von sieben internationalen Opernhäusern das Libretto vertont, das sein künstlerischer Weggefährte Martin Crimp aus dem Stück "Edward II." des Shakespeare-Zeitgenossen Christopher Marlowe geformt hat. In Hamburg singen der Bassbariton Evan Hughes und die Sopranistin Georgia Jarman das königliche Paar, der Bariton Gyula Orendt verkörpert Edwards Liebhaber Gaveston. Am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters steht Generalmusikdirektor Kent Nagano.