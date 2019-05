Ein Denkmal für den "Jung mit'n Tüdelband"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fast jeder in Hamburg kennt das Lied vom "Jung mit'n Tüdelband". Es stammt von den Gebrüdern Wolf, die im frühen 20. Jahrhundert international bekannt wurden. In Erinnerung an die jüdischen Musiker und ihren Gassenhauer ist am Samstag eine Bronzeskulptur an der Fassade des Hauses in der Hamburger Neustadt enthüllt worden, in dem Ludwig Wolf (1867-1955) früher gewohnt hat. "Fast jeder denkt bei einem Tüdelband an ein Stück Schnur oder ein Gummiband", erklärt Sven Friemuth, der das Projekt initiiert hat. "Dabei ist es ein Fassreifen, den die Kinder vor sich her rollen ließen und mit einem Stock antrieben."

Geschaffen hat die Figur der Hamburger Bildhauer Siegfried Assmann. Wie in dem plattdeutschen Lied beschrieben, hält der Junge in der einen Hand einen Stock, mit dem er einen Reifen vor sich her treibt und "in de anner Hand'n Bodderbrood mit Kees", auf dem Kopf trägt er eine Matrosenmütze. Berühmt wurde das Lied vor allem durch Ohnsorg-Star Heidi Kabel (1914-2010), die es oft gesungen hat.