8000 Menschen feiern Jamiroquai in Hamburg

Hamburg (dpa) - Mehrere Tausend Menschen haben in Hamburg eines von zwei Deutschland-Konzerten von Jamiroquai gefeiert. Insgesamt seien rund 8000 Menschen gekommen, teilte der Veranstalter am Dienstagabend mit. Zweieinhalb Stunden lang bekamen sie von der Gruppe um Frontmann Jay Kay in der Barclaycard Arena Songs des aktuellen Albums "Automaton" geboten, aber auch Klassiker, mit denen die Gruppe in den 1990er Jahren berühmt geworden war.

Die Briten haben mit ihrer Mischung aus Funk, House und Jazz einen eigenen Stil geprägt und mit Songs wie "Cosmo Girl" und "Virtual Insanity" große Erfolge gefeiert. Das zweite Konzert in Deutschland findet am 4. Juni in Köln statt.