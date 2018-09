13. Reeperbahn Festival: Besucherrekord und Newcomer-Preis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit Konzerten und der Verleihung des Musikpreises "Anchor" ist in Hamburg das 13. Reeperbahn Festival zu Ende gegangen. Die Jury um Bowie-Produzent Tony Visconti kürte am Samstagabend erstmals gleich zwei Gewinner: Als beste Newcomer des Festivals wurden der belgische Indie-Rocker Tamino sowie die ebenfalls aus Belgien stammende Psychedelic-Pop-Band Faces on TV ausgezeichnet. Der "Anchor"-Preis wurde 2016 ins Leben gerufen und in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben.

Insgesamt zählten die Veranstalter zwischen Mittwoch und Samstagabend mehr als 45 000 Besucher, darunter 5500 Fachbesucher aus 56 Ländern - so viele wie nie zuvor. Im letzten Jahr waren an den vier Festivaltagen insgesamt 40 000 Gäste erschienen. Der Grund für das Wachstum liege darin, dass der Mittwoch in diesem Jahr erstmals vom Ankunftstag in einen vollwertigen Festivaltag umgewandelt worden sei, hatte Sprecher Frehn Hawel vor Festivalbeginn erklärt. Die Besucher konnten vier Tage lang aus mehr als 600 Konzerten auswählen. Alleine das diesjährige Gastland Frankreich war mit über 50 Bands und Künstlern in den verschiedenen Bars und Clubs auf St. Pauli vertreten. Die Veranstalter sprachen von einer "umwerfenden Präsenz unserer französischen Nachbarn".

Mit Auftritten bekannter Musiker wie dem des britischen Singer-Songwriters Passenger, einem Konzert der Gruppe Metronomy und einer Überraschungsshow der Rockband Muse habe das Programm zum "bisher inhaltlich gelungensten" gezählt, so die Veranstalter. Auch gesellschaftspolitisch sah sich das diesjährige Reeperbahn Festival in der Pflicht: So stand etwa der Donnerstag ganz im Zeichen der 2017 auf den Weg gebrachten "Keychange"-Initiative, die bislang von rund 100 Musikfestivals aus Europa und Kanada unterstützt wird und die sich für Chancengleichheit der Geschlechter in der Musikwirtschaft einsetzt.

An diesem Tag diskutierten auf St.Pauli unter anderem US-Sängerin Linda Perry und Tony Visconti bei einem Panel über Frauen in der Musikwelt und das feministische "Missy Magazin" leitete einen Workshop über weibliche "Selbstermächtigung". Langfristiges Ziel der "Keychange"-Initiative ist es, bis 2022 unter den Festivalmitwirkenden 50 Prozent Frauen zu haben.

Während Künstler und Besucher sich nach vier langen Tagen nun erst einmal ausruhen können, richten die Veranstalter den Blick schon ins nächste Jahr - und freuen sich auf das zukünftige Gastland Australien: Es sei "immens beeindruckend", wie vielen australischen Bands und Künstlern eine internationale Karriere gelinge, teilte Alexander Schulz, Geschäftsführer des Reeperbahn Festivals, mit. Das liege unter anderem an der staatlichen Förderung, die es jungen Musikern ermögliche, früh professionelle Erfahrung zu sammeln. "Das Reeperbahn Festival ist stolz, Australien als Partnerland für 2019 verkünden zu können!"