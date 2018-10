Wandern von Orgel zu Orgel: Konzerte mit Führungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Orgel-hopping zum Reformationstag: Am 31. Oktober gibt es in Halle die 2. Orgel-Wandel-Wander-Tour. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. An acht Veranstaltungsorten entlang von zwei Strecken erklingen Konzerte. Dazu gehören sieben Kirchen. Anliegen sei es, sowohl Musikfreunde als auch Menschen, die sonst eher nicht in eine Kirche gehen anzusprechen. Im Museum Händel-Haus werden zudem Stücke auf der Johann-Gottlieb-Mauer-Orgel (1770) gespielt. Die Orgel gehört zu den Schätzen der historischen Instrumentensammlung, wie eine Sprecherin sagte. Das Museum Händel-Haus widmet sich dem Leben und Werk des in Halle geborenen Barockkomponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759).

Zum Auftakt der Orgel-Wandel-Wander-Tour erklingt ein öffentliches Carillon-Konzert aus dem Roten Turm auf dem Marktplatz. Das in dem frei stehenden historischen Glockenturm befindliche Spiel (Carillon) ist mit 76 Glocken nach Angaben der Stadt das größte seiner Art in Europa. In Halle gibt es den Angaben zufolge rund 30 Orgeln. Als älteste Orgel gilt die Reichel-Orgel aus dem Jahre 1664 in der Marktkirche. 2017 gab es die erste Orgel-Tour in Halle.

Zwischen 200 und 300 Menschen lauschten nach Angaben der Organisatoren an verschiedenen Stationen dem Spiel speziell ausgebildeter Musiker. Die 2. Hallesche Orgel-Wandel-Wander-Tour wird in Zusammenarbeit von Kirchen und der Stadt organisiert.