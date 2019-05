Paul McCartney's "Liverpool Oratorio" in Halle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Mehr als 200 Musiker und Solisten bringen am Freitag das klassische Werk "Liverpool Oratorio" von Paul McCartney (76) in Halle auf die Bühne. Die Aufführung in der Georg-Friedrich-Händel-Halle ist ein Brückenkonzert zwischen dem am Mittwoch zu Ende gegangenen Women-in-Jazz-Festival und den am 31. Mai beginnenden Händel-Festspielen. Das Konzert gestalten die Staatskapelle Halle, der Universitätschor der Saalestadt, der Stadtsingechor sowie ein Solistenensemble. Die Leitung hat Universitätsmusikdirektor Jens Lorenz.

McCartney, ehemaliges Beatles-Mitglied, komponierte und arrangierte das Oratorium gemeinsam mit Carl Davis anlässlich des 150. Geburtstags des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Die Uraufführung war am 28. Juni 1991 in Liverpool.