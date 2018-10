Orgel-Wandern mit Konzerten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zum Reformationstag gibt es heute in Halle die 2. Orgel-Wandel-Wander-Tour. Besucher können an acht Orten Orgelmusik und kleinen Konzerten lauschen, wie die Organisatoren mitteilten. Dazu gehören die Marktkirche und das Händel-Haus. In dem Museum gibt es eine Orgel von 1770 in der historischen Instrumentensammlung. In Halle gibt es den Angaben zufolge rund 30 Orgeln. Als älteste Orgel gilt die Reichel-Orgel aus dem Jahre 1664 in der Marktkirche. 2017 gab es die erste Orgel-Tour in Halle. Die Neuauflage kam in Zusammenarbeit von Kirchen mit der Stadt zustande.