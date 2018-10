Impuls Festival bietet jungen Meistern ein Podium

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Das diesjährige Impuls Festival für Neue Musik steht unter dem Motto "Junge Meister". Es bietet jungen Musikern ein Podium und die Möglichkeit, mit professionellen Klangkörpern zu spielen. Der Eröffnungsabend I an diesem Montag steht unter dem Titel "Black Monday".

Aufgeführt wird mit der Staatskapelle Halle unter anderem ein Auftragswerk des Impuls-Preisträgers von 2017 Tianyan Zhang. Eröffnungsabend II präsentiert dann am 30. Oktober ebenfalls in Halle einen Zyklus von fünf Uraufführungen und Auftragskompositionen junger Komponisten, die in der Impuls Masterclass 2018 am Bauhaus Dessau entstanden sind.

Bei dieser 11. Festival-Ausgebe stehen mehr als 20 Veranstaltungen in Magdeburg, Halle, Dessau, Halberstadt, Wernigerode, Kalbe (Milde) sowie in Berlin und Brüssel auf dem Programm. Geboten werden zwölf Uraufführungen, davon sind neun Auftragskompositionen. Das Festival dauert bis zum 17. November.